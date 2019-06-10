На этой неделе астролог отмечает повышение честолюбия у людей, а также предрекает расцвет эгоцентризма. Стоит пореже общаться и доверять эгоистичным людям, советует он.

Среди счастливчиков недели с 10 по 16 июня он отметил счастливчиков. Ими стали:

1. Близнецы

В этот период они могут добиться больших успехов в своем деле. Звезды приберегли в качестве подарка для этого знака большое количество талантов, энергичность, ясный ум. Задача Близнецов состоит лишь в том, что стоит правильно использовать эти дары, и вот тогда жизнь и правда будет счастливой.

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2. Козероги

В течении недели им будет нелегко сосредоточится на важном деле, но, если козерогам это удастся, то им не прийдется гнаться за успехом всю неделю. Если же на Козерога начнут оказывать давление этот знак способен бросить все дела, но помните, что сосредоточившись на данном задании на этой неделе можно достичь гораздо большего.

3. Водолеи

Даже самые ленивые представители этого знака добьются больших успехов на этой неделе, а все благодаря врожденной везучести, талантам и обаянию. Им не стоит слишком напрягаться и тратить свою энергию ради достижения цели в этот период.

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