Пару часов назад появилась информация о том, что у российского продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение. После чего его состояние резко ухудшилось.

Как сообщают российские СМИ, содержание гемоглобина в крови Алибасова упало до критического уровня в 80 г/л. Продюсер до сих пор находится в коме, хотя медики ввели его в медикаментозную кому всего на двое суток, чтобы стабилизировать его состояние.

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Он должен был уже давно прийти в себя, но прошло уже четыре дня, а Алибасов за это время только один раз открыл глаза и спросил о том, где находится его кот.

Напомним, Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода.

Раньше сообщалось о том, что 5 июня Бари Алибасов отравился химикатами. Артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музыканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.