Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось [ Редактировать ]
Пару часов назад появилась информация о том, что у российского продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение. После чего его состояние резко ухудшилось.
Как сообщают российские СМИ, содержание гемоглобина в крови Алибасова упало до критического уровня в 80 г/л. Продюсер до сих пор находится в коме, хотя медики ввели его в медикаментозную кому всего на двое суток, чтобы стабилизировать его состояние.
Он должен был уже давно прийти в себя, но прошло уже четыре дня, а Алибасов за это время только один раз открыл глаза и спросил о том, где находится его кот.
Напомним, Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода.
Раньше сообщалось о том, что 5 июня Бари Алибасов отравился химикатами. Артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музыканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.
по теме
Бари Алибасову поставили новый страшный диагноз
Из-за нового диагноза известного российского продюсера пока не собираются из больницы
Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали
В четверг утром, 6 июня, в России экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного, известного российского и советского актера
"Старики собрались": фанаты обозвали Аллу Пугачеву
Известная певица Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом
3-місячний Артем потребує дороговартісної операції
У хлопчика діагностували синдром короткої кишки. В організмі малюка відсутні майже всі відділи кишківника, які відповідають за всмоктування речовин. Для того, щоб хлопчик жив, потрібна вартісна операція за кордоном