Війна на Донбасі: бойовики продовжують збройні провокації

Бойовики на Донбасі й далі б'ють із важкої зброї. Заборонені калібри застосували у ВодянОму та ПіскАх. Загалом сьогодні зафіксували вісім ворожих обстрілів