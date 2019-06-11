На Донбасі бойовики не припиняють збройних провокацій [ Редактировать ]
П'ять збройних провокацій із боку ворога зафіксовано минулої доби.
Найгарячішим лишається Донецький напрямок, де супротивник і далі застосовує заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Підрозділи об'єднаних сил давали відсіч.
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