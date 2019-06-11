У місті Золотоноша на Черкащині пацієнт "швидкої" побив водія. Усе сталося перед камерами відеоспостереження. Але відео зникло. Подробиці цієї ситуації з'ясовували мої колеги.

Ледве тримаючись на ногах, Володимир прямує на медогляд до обласної лікарні. Майже добу водій "швидкої" провів у реанімації Золотоніської лікарні. І все це після спілкування із нетверезим пацієнтом, - той накинувся на чоловіка за погану їзду по розбитій дорозі.

"Поліція запросила мене, щоб я написав заяву. В момент, коли я розмовляв з поліцейським - потерпілий наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили абсолютно, він навіть не був заарештований", - розповідає Володимир Малиш, водій швидкої допомоги.

Після огляду медиками - результати невтішні: перелом кісток носа та струс мозку.

"Тріснули кісткові структури, то вже пристойна травма і ще, судячи по анамнезу, були явища короткочасної втрати свідомості, нудота".

Колеги Володимира, тим що сталося, - шоковані. Пані Катерина розповідає, в суботній вечір їх бригаду викликала компанія відпочивальників у кафе - начебто стало зле їхньому товаришеві. Каже, пацієнта везли до приймального відділення не більше 100 метрів, та через погану дорогу той розлютився і чомусь накинувся на водія.

"Він вискочив з мого місця, він уже ж був там - сюди оббіг, за ним побігла його дружина. І я і ми побачили, як він його витяг і вони впали туди, де стоїть "Волга" і почалася бійка. Я одразу набрала 102", - розповідає Катерина Грицай, лікар Золотоніської станції екстреної допомоги.

Усі ці події відбувалися під камерами відеонагляду. Щоправда, сьогодні в лікарні заявили, що відео інциденту чомусь не записалося. З'ясувати подробиці у нападника також не вдалося - зв'язку з ним немає.

У поліції за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Щоправда, лише за два дні після інциденту.

"Відкрилося. Ну, сьогодні відкрилося провадження. - А за законом, коли ви мали це зробити? - У Неділю, або в суботу - протягом доби", - говорить Ростислав Орисенко, заступник начальника слідчого відділу Золотоніського відділення Національної поліції.

За останній рік, це вже п'ятий напад на співробітників "швидкої", - кажуть в обласному Центрі екстреної допомоги. Один з нападників навіть отримав вирок суду - штраф у півтори тисячі гривень… і жодної кримінальної відповідальності.

Медики обурені, адже у Верховній Раді уже півроку лежить законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівника.

"Пів року тому МОЗ виступило з ініціативою, ми були на нараді, нам розповідали і ми тоді дуже зраділи цьому, але "віз і нині там", - зазначив Ігор Фесун, начальник Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги.

Колеги Володимира побоюються, що й цього разу нападник вийде "сухим із води", тому вже підготували колективну заяву в поліцію.