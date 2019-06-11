Політичні інтриги: як Німеччина готується до парламентських виборів [ Редактировать ]
До виборів готуються і в Німеччині. Християнські демократи дискутують, хто повинен повести партію на наступні парламентські вибори. Протеже Ангели Меркель і лідер ХДС Крамп-Карренбауер, чи може хтось інший?
Німецькі політичні інтриги - в матеріалі Тетяни Логунової.
Коли німці обиратимуть новий Бундестаг поки що невідомо. За планом - вибори мають відбутися за два роки. Але владна коаліція настільки нестійка, що політики все частіше говорять про розвал союзу і розпуск парламенту. І прогнозують дострокові вибори вже до кінця цього року.
Якщо будуть вибори, то потрібно визначитися і з кандидатами, які поведуть на них свої партії. І в разі перемоги - претендуватимуть на посаду канцлера країни.
Ще кілька місяців тому, майже ніхто не сумнівався - передвиборчу кампанію християнських демократів очолить протеже Ангели Меркель і лідер партії Аннегрет Крамп-Карренбауер. Але, схоже, ця ідея до вподоби не всім.
У безальтернативності кандидатури Аннегрет Крамп-Карренбауер - в лавах ХДС засумнівалися після виборів до Європарламенту, на яких християнські демократи суттєво втратили позиції.
Масла у вогонь додали і чутки, що нібито і Ангела Меркель вже не впевнена, що Крамп-Карренбаур готова керувати країною. І хоча канцлер ці розмови назвала дурницями, авторитетні партійці пропонують - почекати з визначенням кандидатури лідера. Або ж - зібрати партійний з'їзд і влаштувати вибори. А зважаючи на те, що і лідером ХДС Крамп-Карренбауер змогли обрати тільки з другої спроби, у разі голосування може статися все, що завгодно.
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