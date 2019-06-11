Гучний шпигунський скандал. Американська преса з'ясувала: інформатором ЦРУ був старший брат корейського диктатора Кім Чен Ина.

За що його вбили? І як вдалося завербувати? З'ясовував Дмитро Анопченко.

До північнокорейської верхівки спецслужбам підібратися непросто - в країні панує шпигуноманія, за будь-який контакт з підозрілим іноземцем - арешт. Тому особливої уваги варта інформація, опублікована The Wall Street Journal - з посиланням на свої джерела. Мовляв, ЦРУ вдалося завербувати старшого брата диктатора, Кім Чен Нама.

Кім-старший деякий час навіть вважався ймовірним наступником батька. Але у двотисячних потрапив в опалу і жив за кордоном - в основному, в Китаї. Проте, як член сім'ї, знав дуже багато і підтримував контакти з високопосадовцями у Пхеньяні.

І ось зараз преса з'ясувала: виявляється, він був тим самим загадковим агентом, через якого ЦРУ знайшла "лазівку" до диктатора.

Wall Street Journal пише - журналісти отримали докази, що Кім-старший справді зустрічався із представниками американської розвідки. А далі - з'ясовуються подробиці, гідні голлівудського фільму.

Виявилося, що у лютому 2017 року, коли на Кім Чен Нама було скоєно замах, - він прямував до Малайзії для розмови з представником ЦРУ - таємним зв'язковим. Щоб не допустити цієї зустрічі, в обличчя йому бризнули отрутою - з КНДР для цього цілу диверсійну групу прислали. По дорозі в лікарню з аеропорту Куала-Лумпура брат Кіма помер - і влада заявила про вплив забороненого нервово-паралітичного речовини.

І сьогоднішня гучна публікація дає ключ до розуміння причин вбивства. А ще - підтверджує, що КНДР - всупереч усім мирним ініціативам і переговорів - не варто вірити на слово.