Українці не згодні платити понад норму за комунальні послуги, - про це заявив народний депутат Сергій Каплін під час візиту до Полтави.

На його думку, в Центренерго нав'язують людям неефективні загальнобудинкові лічильники. Водночас, як зауважив народний депутат, через монетизацію субсидій і зростання заборгованості за комуналку в бюджеті Полтави - величезні недорахування.

За його словами, щоб врегулювати цю ситуацію, потрібно безоплатно встановлювати індивідуальні лічильники - а не змушувати людей платити за сусідів.

"Я офіційно заявляю. що почався збір підписів - і відвідую абсолютно кожен двір міста Полтави. Ми зберемо сотні тисяч підписів і ми не дамо - ні за яких обставин - блокуючи в Конституційному суді. Блокуючи в міській раді - там вже є підтримка депутатів, в обласній раді! І через зміни в законодавстві заблокуємо можливість для "Теплоенерго" встановлювати без згоди громадян лічильники гарячої води, а потім - холодної води", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.