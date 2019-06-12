На прошлой неделе Google объявил о выходе Manifest V3, который заблокирует расширения для браузера Chrome, скрывающие рекламу. Это связано с принципом работы "третьего манифеста", ограничивающий webRequest API, который негативно отразится на многих дополнениях для Chrome.

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Проблема в том, что Manifest V3 будет "вшит" в проект Chromium, движком которого пользуются многие популярные браузеры в мире. Разработчики Opera, Vivaldi и Brave, которые также пользуются Chromium, раскритиковали идеи Google по борьбе против блокировщиков рекламы и отказались принимать "третий манифест".

Глава Brave Software Брендан Эйх прокомментировал изданию ZDNet, что их браузер будет поддерживать webRequest API, чтобы обеспечить совместимость расширений в своем браузере, но не поддержал идею отказаться от блокировки рекламы, поэтому браузер получит встроенный блокировщик промо-контента для обхода ограничений.

Встроенный в браузер блокировщик рекламы AdBlock продолжит работу, как прежде

В Opera заявили, что встроенный инструмент для блокировки рекламных баннеров в их браузере тоже получит совместимость с webRequest таким образом, чтобы пользователи не видели раздражающих промо-материалов, как прежде.

Принцип работы AdBlock - самого популярного расширения для браузеров, скрывающего рекламу даже на YouTube

Vivaldi в своем официальном блоге сообщили, что все будет зависеть от того, как Google реализует ограничение. Несмотря на это, разработчики пообещали в любом случае предоставить пользователям выбор.

Microsoft, который недавно перевел браузер EDGE с движка EdgeHTML в пользу Chromium, пока воздержался от комментариев по поводу отношения к блокировке рекламы.

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Выход Manifest V3 и соответствующих изменений, ориентированных на принудительный показ рекламы в браузерах на основе Chromium, запланирован на январь 2020 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google решил помочь в похудении специальным приложением. Стоит также отметить, что в начале 2019 года Google анонсировала запуск собственного блокировщика рекламы для Chrome, но передумала.