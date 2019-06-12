Безробіття, зруйнована інфраструктура, непідйомні комунальні тарифи і все це під обстрілами. Так живе одне із прифронтових міст Луганської області - Щастя. Поговорити про шляхи вирішення цих проблем приїхав засновник "Оппозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Подробиці - далі.

Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко приїхав до мешканкців фронтового міста Щастя в Луганській області. Населений пункт - на лінії розмежування із невизнаною ЛНР. На центральній площі просто у натовпі політик хотів дізнатися про головні проблеми людей, які вже шостий рік потерпають від війни. Водночас представив кандидата від своєї політсили, який буде захищати інтереси мешканців Щастя у парламенті.

"Я пришел сюда и партия политическая силу которую вы знаете. Главные лозунги знаете. Главное - это мир. Потом это экономика и тарифы", - говорить Сергій Медведчук, кандидат у народні депутати.

"Когда окроют мост, да мост. Боритесь до конца мы вас поддержим. - Кто за то чтобы открыть мост? Все, считаю что будем заниматься этим с завтрашнего дня. Будем делать".

Спілкування живе. Віч-на-віч. Юрій Бойко передає мікрофон людям, які бажають висловитися. Мешканців цікавить як встановити мир, знизити тарифи, відбудувати дорожню інфраструктуру, зруйновану війною. І перепідпорядкувати Щастя обласному центру, що дасть можливість поповнити місцевий бюджет.

"Именно здесь, хоть город называется Счастье, но люди страдают, потому что тарифы высокие и война. Рядом и дорог нет. И люди говорят, что подчиняются Новоайдарской райгосадминистрации, деньги остаются там. Мы вернем, чтобы город не только назывался Счастьем, но и люди были счастливы. А с такими девчатами, как здесь - это можно", - говорить Юрій бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя".

Також людей хвилюють амністіі для тих, хто брав участь у референдумі. Адже чимало людей зробили це під дулами автоматів бойовиків. А тим часом у регіоні - в кількох кілометрах від цієї площі досі тривають бої.

"Вот те политики, которые вещают с экранов, чего-то рассказывают, вот пусть приедут сюда - в Золотое, в Зайцево, в Донецкую область и посмотрят как тут живут люди. Не доедут, просто дорога такая - доехать невозможно. Людей здесь волнует тема остановки войны и это для нас ключевое. Мы нашу политическую действительность подчиняем тому, чтоб остановить войну. Мы за прямые переговоры, чтобы вернули наших пленных. Мы все сделаем, мы не будем бояться за рейтинги. Мы вышли на прямые переговоры РФ, выйдем с непризнанными республиками, с теми от кого конфликт. Мы вернем мир в страну. Это требование всех людей. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент", - заявив Юрій Бойко.

Наостанок мешканці попросили нардепа не закривати місцеву лікарню, як це передбачено медреформою. Він пообіцяв не допустити цього. Навпаки - оновити заклад. За словами мешканців фронтового Щастя вони чекають Юрія Бойка на її відкриття вже як прем'єр-міністра.