На Запоріжжі перші жертви курортного сезону. Лише за кілька днів літа у Кирилівці потонули троє відпочивальників. Хто має відповідати за безпеку в таких випадках - з'ясовували наші кореспонденти.

Кирилівські пляжі ще майже порожні, а роботи у рятувальників багато. Кілька днів назад море прибило до берега Федотової коси тіло 18-річного юнака.

"Все помогали, но так и не спасли его", - говорить Олександр, житель Кирилівки.

А сьогодні нова жертва. Тіло пенсіонера знайшли на центральному пляжі під час шторму.

"Неизвестно, как там было, но опять же - лезть в шторм", - говорить Андрій, житель Кирилівки.

Рятувальники кажуть Азовське море привітне до відпочивальників лише на перший погляд.

"Яка саме небезпека. Це так звані водоверти та так звані течії, які образуються і під час шторму і після штормової погоди", - говорить Дмитро Маклюк, заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Аби попередити нещасні випадки на воді, рятувальники чи не щоп'ять хвилин беруть у руки гучномовця.

"Шановні відпочіваючі, ДСНС України попереджує, купання під час шторму заборонено".

Однак на всю курортну Кирилівку, а це більше двадцяти кілометрів узбережжя та понад півтисячі баз відпочинку, таких стаціонарних постів Деесенес лише два. Решту пляжів мають контролювати плавці-рятувальники. Один на 300-400 метрів узбережжя.

"Базы отдыха экономят на жизнях и на судьбах людей. Почему, не каждая база отдыха берет себе спасателя, матроса спасателя, который в такую погоду должен стоять и смотреть, и не впускать людей купаться в такую погоду", - говорить Іван Малєєв, Кирилівський селищний голова.

І додає вплинути на роботу таких підприємців неможливо.

"Самое плохое что было - это мораторий на проверки. Который в свое время наложили. Это на сегодняшний день породило массовую безответственность и люди просто работают без документов, без всего", - говорить Іван Малєєв, Кирилівський селищний голова.

То ж зараз функції рятувальників на пляжах Кирилівки здебільшого взяли на себе прокатники катамаранів та водних мотоциклів.

"А так, когда шторм мы не выходим на воду. Мы ходим максимум предупреждаем свой район чтобы не лезли в воду, не купались и все", - говорить Дмитро Коломієць, приватний підприємець.

Тож виходить, що стара приказка - порятунок потопельників, справа рук самих потопельників, і досі актуальна.