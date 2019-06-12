Негода у Німеччині: аеропорти припинили роботу [ Редактировать ]
Німці потерпають від негоди. То від спеки, то від злив. У деяких регіонах країни випав ще й град - розміром з м'яч для гольфу. Про примхи літа - Тетяна Логунова.
Цієї ночі в Берліні було світло і без ліхтарів. Після денної аномальної спеки, ураган Клаус приніс грім, блискавки та зливи. Стихія накрила увесь схід країни. Є повідомлення про підтоплені будинки, пошкоджені телефонні лінії і перерване залізничне сполучення.
Через негоду на кілька годин припиняли роботу і столичні аеропорти. Керівництво літовищ з міркувань безпеки заборонило здійснювати посадку пасажирів. А також їх висадку. Тобто, люди, які прилетіли до Берліна, мусили чекати в літаках, поки не скінчиться гроза.
Розбиті шибки, пошкоджені автомобілі і дахи будинків - це наслідки негоди у Баварії. Там випав град розміром з м'яч для гольфу. Місцеві викладають в соціальні мережі відео, зняте на мобільні телефони, щоб показати масштаби стихії. Втім, найбільший фурор в інтернеті викликали зйомки туриста з Італії, який не зміг стримати емоцій.
Зараз на небі жодної хмаринки і дуже спекотно. На термометрах добряче за тридцять. Втім, вночі, попереджають метеорологи, знову гримітиме.
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