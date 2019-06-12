Як британська королівська родина стригла овець на фермі? Нові правила для власників дронів - де реєструвати і де можна літати? Та чим загрожує тропічний циклон "Ваю", що лютує в Індії? Про це і не тільки далі.

Автомобільна троща за участі шкільного автобуса в Чеській Республіці. На автомагістралі він зіткнувся з фурою. У цей момент у салоні перебувало щонайменше два десятка дітей, 18 з них постраждали. Особливо тяжких травм зазнав водій. Наразі всі потерпілі ушпиталені. Причини аварії з'ясовують правоохоронці.

*******

В західних регіонах Індії лютує тропічний циклон "Ваю". Сьогодні в штаті Гуджарат і на острові Діу евакуювали 300 тисяч жителів. Для них відкрили пункти тимчасового перебування. Туристам та рибалкам радять утриматись від виходу в море щонайменше до 15 червня. Вихор рухається зі швидкістю близько 100 км за годину. Метеорологи прогнозують - завтра циклон вийде на сушу.

******

У Франції правоохоронці викрили неонацистський осередок, який планував атаки на євреїв і мусульман. Затримання відбувалися від вересня 2018 по травень 2019 року. Загалом обвинувачення висунули п'ятьом учасникам угруповання, двоє з яких неповнолітні. У рамках розслідування слідчі з'ясували, що неонацисти зокрема готували атаки на місця поклоніння.

******

У Гонконзі поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ проти мітингувальників. Люди обурені новим законом про екстрадицію. Він дозволяє передавати підозрюваних у кримінальних злочинах з Гонконгу до Китаю. Через це десятки тисяч демонстрантів блокують урядовий квартал Гонконгу.

******

А в Японії мітингують за втілення змін до закону про зґвалтування. В дев'яти містах країни пройшли демонстрації проти виправдальних рішень суду стосовно ґвалтівників. Поправки до закону, внесені законодавцями ще в 2017 році, передбачають суворіше покарання для злочинців, однак на практиці ці норми майже не виконують.

******

Всесвітній день боротьби з дитячею працею відзначають сьогодні. Зокрема, у Нігерії близько 43 відсотків дітей у віці від 5 до 10 років - працюють. Живучи у злиднях, без системи соціального захисту, вони змушені йти на роботу. За оцінками Міжнародної організації охорони здоров'я - 152 мільйони дітей піддаються ризику фізичного, емоційного та сексуального насильства.

******

Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зробили це з міркувань безпеки. Зокрема з червня наступного року кожен квадрокоптер - підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах "Ґатвік" і "Гітроу". Тоді безпілотники, які кружляли над летовищем майже дві доби - спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.

******

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали ферму, де спробували свої сили в професіі стригаля. Вільям і Кейт по черзі поралися з кучерявими баранцями. Королівська сім'я зробила це в рамках візиту до місцевих громад у північному англійському окрузі Камбрія.