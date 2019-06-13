Роспуск Рады: когда КСУ примет решение [ Редактировать ]
В четверг, 13 июля, Конституционный суд Украины на закрытом заседании продолжит рассмотрение указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины. Суд решает конституционным ли было такое решение президента государства. Об этом сообщается на сайте Конституционного суда Украины.
Известно, что заседание назначили на 10:00. Но кроме этого вопроса на повестке дня у суда еще назначено рассмотрение шести других дел.
Раньше сообщалось о том, что большая палата Конституционного суда Украины приступила к закрытой части слушаний по делу об указе президента Украины Владимира Зеленского на счет роспуска Верховной Рады Украины.
А также 11 июня, Конституционный суд Украины рассматривает законность указа президента о роспуске Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание. А также напомним, что у Конституционного суда нет никаких правовых оснований для признания неконституционным указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
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