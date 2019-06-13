Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лицо мужчины

Вы - сильная личность, храбрая и немножко жесткая.

Сталкиваясь с жизненными трудностями, вы ни за что не покажете другим свое разочарование или грусть. Внешне вы можете стараться выглядеть радостным и беззаботным человеком, вам трудно раскрыться и показать кому-то свои эмоции, поведать сокровенные мысли.

При этом, в вас много энергии. А это дает возможность успешно проявить лидерские качества, которые вам свойственны.

Чаще всего вы принимаете правильные решения. Потому что умеете анализировать ситуацию и стараетесь просчитать все варианты. Иногда вам даже удается предсказать будущие события, что всех удивляет.

Учитывая все это, окружающим свойственно воспринимать вас, как источник положительной энергии. Неудивительно, что в вашей компании люди чувствуют себя счастливыми.

Женщина

Вашим главным качеством является само мотивация. Вы готовы сделать многое, чтобы добиться поставленной цели.

Вы щедры, у вас позитивное мышление.

Эти качества помогают вам почувствовать других. Иногда вы становитесь эмпатом. Вы понимаете эмоции людей, можешь легко расшифровывать язык их тела. Вас любят не за что-то, а просто так. Людям приятно любить таких, как вы.

Есть и недостатки в вашем характере. Это придирчивость и периодическая сверхчувствительность. Просто вы знаете, что от общения с "токсичным" людьми вам будет плохо и вы беззащитна перед ними. Поэтому лучше установить здоровые границы.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.