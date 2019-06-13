США збільшить свій контингент у Польщі на дві тисячі військовиків.

Про намір заявив Дональд Трамп на зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою у Вашингтоні. Лідери держав ухвалили оборонну угоду, відповідно до якої американських військових розмістять у Польщі на ротаційній основі. Також країни підписали спільну декларацію, згідно з якою Вашингтон збудує на польській території аеродром для розвідувальних безпілотників MQ-9. Військовий контингент розмістився у Польщі 2016 року, на тлі воєнної агресії РФ проти України.

"Мова йде про 2 тисячі військових. Ми будемо переводити їх із Німеччини чи з іншого місця. Тобто не будемо збільшувати контингент у Європі, а лише передислокуємо підрозділи. Як відомо, в нас є 52 тисячі вояків у Німеччині. Але ця країна, як член НАТО, не виконує своїх зобов'язань, а Польща, натомість - виконує. З чим я вас і вітаю", - говорить Дональд Трамп, президент США.