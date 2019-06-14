Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку на танкери в Оманській затоці. Інцидент обговорили, але офіційної резолюції не ухвалили. Напередодні США звинуватили Іран у нападі на два вантажних судна під прапорами Маршаллових островів і Панами поблизу Оману.

За попередніми даними, їх атакували торпедами. Пожежі на облавку загасили, екіпажі евакуювали на територію Ірану. Держсекретар Майк Помпео заявив, що впевненість у причетності Ірану до цих інцидентів ґрунтована на даних розвідки та на аналізі використаної зброї.

Однак на засіданні Радбезу американська сторона доказів не надала. Зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування.

"Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні", - говорить Антоніо Гуттереш, генеральний секретар ООН.