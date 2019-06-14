Негода вже завдала збитків на майже два мільярди доларів

61 людина загинула у Китаї через сильні повені. Майже 400 жителів мусили покинути свої домівки. Через рясні зливи від початку тижня залило центр країни.

Зруйновано майже 10 тисяч осель, підтоплено близько 4 мільйонів сільгоспугідь. Негода вже завдала збитків на майже два мільярди доларів.