Повені у Китаї забрали життя 61 людини [ Редактировать ]
61 людина загинула у Китаї через сильні повені. Майже 400 жителів мусили покинути свої домівки. Через рясні зливи від початку тижня залило центр країни.
Зруйновано майже 10 тисяч осель, підтоплено близько 4 мільйонів сільгоспугідь. Негода вже завдала збитків на майже два мільярди доларів.
по теме
У Китаї повені забрали життя десятків людей
61 людина загинула у Китаї через сильні повені. Майже 400 жителів мусили покинути свої домівки. Через рясні зливи від початку тижня залило центр країни
На заході України оголосили штормове попередження
На Заході України штормове попередження. За даними синоптиків, у більшості західних областей грози. Зливи, град та шквали обіцяють у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-франківській областях
Німеччину накрило велетенським градом та пекельною спекою
Німці потерпають від негоди. То від спеки, то від злив. У деяких регіонах країни випав ще й град - розміром з м'яч для гольфу
Руйнівна злива накоїла лиха на Черкащині
Небачена досі злива з градом накрила село Папуженці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйнувано дороги. Стихія лютувала надвечір суботи, але люди оговтуються й досі
Негода у Туреччині: з'явилися перші жертви
За дві години опадів затопило десятки вулиць, під водою опинилися чимало офісних будівель, постраждали сотні автомобілів, зокрема і муніципальна техніка