Зеленский подписал восемь важных указов (документы) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной службы Украины.
Первый - об назначении главы Госпогранслужбы Украины.
Второй - об освобождении от исполнения обязаностей командира Нацгвардии Украины.
Третий - об увольнении заместителя командира Национальной гвардии Украины.
Четвертый - об увольнении командира Национальной гвардии Украины.
Пятый - о назначении командира Национальной гвардии.
Шестой - о назначении первого заместителя Национального гвардии Украины.
Седьмой - о назначении заместителя Нацгвардии Украины.
Восьмой - о назначении заместителя командира Нацгвардии Украины.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
Зеленский назначил уполномоченного президента по правам человека с инвалидностью.
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