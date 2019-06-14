Президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной службы Украины.

Первый - об назначении главы Госпогранслужбы Украины.

Второй - об освобождении от исполнения обязаностей командира Нацгвардии Украины.

Третий - об увольнении заместителя командира Национальной гвардии Украины.

Четвертый - об увольнении командира Национальной гвардии Украины.

Пятый - о назначении командира Национальной гвардии.

Шестой - о назначении первого заместителя Национального гвардии Украины.

Седьмой - о назначении заместителя Нацгвардии Украины.

Восьмой - о назначении заместителя командира Нацгвардии Украины.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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