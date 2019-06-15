Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Свое поздравление Зеленский разместил в микроблоге в Twitter.

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении", - написал украинский президент.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 июня 2019 г.

14 июня Дональду Трампу исполняется 73 года. Трамп как представитель Республиканской партии США стал президентом в возрасте 70 лет.

Напомним, что посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый рассказал, когда состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что встреча состоится после досрочных парламентских выборов в Украине, а тоесть после 21 июля 2019 года.