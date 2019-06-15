Скандал у Харкові: українські БТР вкривають "картонною" бронею [ Редактировать ]
Чи захистить імпортна броня? У Харкові виник скандал навколо виробництва легких БТР-4. Військове представництво категорично не дає дозволу конструкторському бюро імені Морозова на виробництво БТРів із так званої фінської броні. Військові кажуть - це брухт, який не захистить екіпаж. Поки точаться суперечки, горять контракти. Продовжать мої колеги
На полігоні легкоброньований БТР-4. Остання розробка КБ "Морозова". Легкий та маневровий, а за потужністю - як важкий танк. У 2016 Міноборони замовило 45 таких машин. Однак термін спливає, а готові лише 5 БТРів. В "Укроборонпромі" пояснюють - не встигають через брак корпусів. Лозівський ковальсько-механічний завод виготовляє лише півтора корпуса на місяць, бо ж вітчизняну сталь треба додатково загартовувати, а це час.
"Графики поставки предусматривают то, что ежемесячно возникает, скажем так, дефицит в 3-5-7 корпусов", - говорить Андрій Богач, учений секретар державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова".
У конструкторському бюро знайшли вихід закупили імпортну, так звану натовську, фінську броню. Та нарізати й пускати у виробництво вже закуплену сталь не дозволяє військове представництво Міноборони. Його начальник тут же, на полігоні - пояснює, чому.
"Это не является броней! Это ну высоколегированная сталь, для изготовления сейфов, машин бронированных для инкассации и т.д. и т.п", - говорить Олег Плющаков начальник 85-го військового представництва Міноборони України.
Полковник Плющаков переконаний виготовити корпуси під силу вітчизняному Лозівському заводу. Лишень замовлення до нього надійшли надто пізно. Натовську ж броню під час випробувань легко пробили кулями.
"Вот пожалуйста, фото, да, так называемой натовской брони. Это зона З тв, так называемая. Термического влияния зона. Вот здесь вот все прострелено".
Викликало підозру у представників Міноборони й те, що промаркували імпортну броню вже в Харкові. А хімічний аналіз виявив - шкідливі домішки.
"Мы бы и эту разрешили, вопросов нет, может, она имеет права на жизнь. Но привезли мусор! Плюс сделали здесь анализ вредных домішок, это сера и фосфор - в 30-40 раз превышает", - говорить Олег Плющаков начальник 85-го військового представництва Міноборони України.
Представники конструкторського бюро, тут же, демонструють міцність імпортної сталі. Прострілюють бронебійними кулями.
"Попадание в зону броневой плиты, но сквозных пробитий или отколов, сколов с противоположной стороны отсутствует".
Військові Міноборони називають такі простріли некоректними, мовляв, стріляли не так і не туди.
"Проблемы начинаются, когда его варят два листа вместе. Вот есть такое понятие как зона термовлияния. Где идет интенсивный отпуск металла, падение его твердости. Если в нее стрелять, где сварные соединения, ну, это вот гарантированные процентов на 80 поражения", - говорить Ігор Утюгенов начальник групи 85 військового представництва Міноборони України.
Вже зрозуміло: контракт на поставку БТРів до кінця червня не виконають. Що робити далі, вирішуватиме комісія. Наразі ж військові підписали низку спільних рішень. Згідно з одним із них, закордонний виробник має підтвердити, що ця броня саме для бойових машин, і продемонструвати виготовлені з неї БТРи.
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