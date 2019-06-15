Чи захистить імпортна броня? У Харкові виник скандал навколо виробництва легких БТР-4. Військове представництво категорично не дає дозволу конструкторському бюро імені Морозова на виробництво БТРів із так званої фінської броні. Військові кажуть - це брухт, який не захистить екіпаж. Поки точаться суперечки, горять контракти. Продовжать мої колеги

На полігоні легкоброньований БТР-4. Остання розробка КБ "Морозова". Легкий та маневровий, а за потужністю - як важкий танк. У 2016 Міноборони замовило 45 таких машин. Однак термін спливає, а готові лише 5 БТРів. В "Укроборонпромі" пояснюють - не встигають через брак корпусів. Лозівський ковальсько-механічний завод виготовляє лише півтора корпуса на місяць, бо ж вітчизняну сталь треба додатково загартовувати, а це час.

"Графики поставки предусматривают то, что ежемесячно возникает, скажем так, дефицит в 3-5-7 корпусов", - говорить Андрій Богач, учений секретар державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова".

У конструкторському бюро знайшли вихід закупили імпортну, так звану натовську, фінську броню. Та нарізати й пускати у виробництво вже закуплену сталь не дозволяє військове представництво Міноборони. Його начальник тут же, на полігоні - пояснює, чому.

"Это не является броней! Это ну высоколегированная сталь, для изготовления сейфов, машин бронированных для инкассации и т.д. и т.п", - говорить Олег Плющаков начальник 85-го військового представництва Міноборони України.

Полковник Плющаков переконаний виготовити корпуси під силу вітчизняному Лозівському заводу. Лишень замовлення до нього надійшли надто пізно. Натовську ж броню під час випробувань легко пробили кулями.

"Вот пожалуйста, фото, да, так называемой натовской брони. Это зона З тв, так называемая. Термического влияния зона. Вот здесь вот все прострелено".

Викликало підозру у представників Міноборони й те, що промаркували імпортну броню вже в Харкові. А хімічний аналіз виявив - шкідливі домішки.

"Мы бы и эту разрешили, вопросов нет, может, она имеет права на жизнь. Но привезли мусор! Плюс сделали здесь анализ вредных домішок, это сера и фосфор - в 30-40 раз превышает", - говорить Олег Плющаков начальник 85-го військового представництва Міноборони України.

Представники конструкторського бюро, тут же, демонструють міцність імпортної сталі. Прострілюють бронебійними кулями.

"Попадание в зону броневой плиты, но сквозных пробитий или отколов, сколов с противоположной стороны отсутствует".

Військові Міноборони називають такі простріли некоректними, мовляв, стріляли не так і не туди.

"Проблемы начинаются, когда его варят два листа вместе. Вот есть такое понятие как зона термовлияния. Где идет интенсивный отпуск металла, падение его твердости. Если в нее стрелять, где сварные соединения, ну, это вот гарантированные процентов на 80 поражения", - говорить Ігор Утюгенов начальник групи 85 військового представництва Міноборони України.

Вже зрозуміло: контракт на поставку БТРів до кінця червня не виконають. Що робити далі, вирішуватиме комісія. Наразі ж військові підписали низку спільних рішень. Згідно з одним із них, закордонний виробник має підтвердити, що ця броня саме для бойових машин, і продемонструвати виготовлені з неї БТРи.