Под Винницей произошло смертельное ДТП, пострадали дети [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, в Винницкой области вблизи села Буды произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух легковушек погибли 4 человека, а также 4 - травмированы, из них двое детей, передает пресс-служба ГСЧС Украины.
"15 июня в 17 ч. 20 мин. в Тростянецком районе вблизи с. Буды в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека и 4 человека (из них 2 детей 2014 и 2012 г.р.) травмированы", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Винницкой области.
Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном ДТП пострадали семь человек, а также "евробляхер" влетел в ТРЦ и разбился всмятку.
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