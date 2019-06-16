В Ужгороде девушка на Porsche спровоцировала жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, в Ужгороде по улице Славянской произошло ДТП. Отмечается, что 21-летняя водитель Porsche Cayenne не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus. В результате аварии пострадали 3 человек, передает "УНН".
Водитель Ford Focus был госпитализирован в реанимацию, а водитель и пассажирка Porsche Cayenne помещен в больницу. Относительно 21-летней девушки за рулем Porsche решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
По данному факту в полиции начато расследование по статье 286 УК, то есть нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими. В ходе следствия, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта установят все обстоятельства аварии.
21-летнюю свалявчанку задержано в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что женщина устроила тройное ДТП в Киеве, а также школьный автобус "влетел" в фуру.
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