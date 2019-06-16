В воскресенье, 16 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Ducati и автомобиля Audi Q3. На парковке дома по адресу улица Трускавецкая, 6а мотоциклист врезался в припаркованную машину и перелетел через нее, ударившись в автомобиль Nissan Juke. От полученных мужчина скончался на месте, передает "Информатор".

По предварительным данным, пилот мотоцикла Ducati, мужчина возрастом 55 лет, заезжал на автомобильную парковку дома по адресу улица Трускавецкая, 6а. По неизвестным причинам мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль Audi.

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Удар был столь сильным, что мужчина перелетел через крышу машины и ударился об еще один стоящий автомобиль Nissan. К сожалению, от полученных травм пилот скончался на месте. Жена погибшего мужчины сообщила, что он не употреблял спиртные напитки и регулярно занимался спортом.

В результате аварии мотоцикл получил серьезные повреждения вилки и переднего колеса. У Audi разбит левый бок и лобовое стекло. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что под Винницей произошло смертельное ДТП с детьми, а также в Киеве авто полицейских попало в ДТП.