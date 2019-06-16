Українська опера підкорює Бельгію. Виконавців з України дедалі частіше запрошують виступати бельгійські продюсери. Хто їх зацікавив і чим? у сюжеті Олени Абрамович.

Абатство Віллер за 30 кілометрів від Брюсселя. Ці монументальні руїни монастиря, яким майже тисяча років, приваблюють відвідувачів з усього світу. І час від часу перетворюються на майданчик для перформансів. Цього разу - українських митців.

На сцені скрипалька з України народна артистка Богдана Півненко. Позаду бельгійський оркестр, керує яким український диригент. Таке незвичне поєднання улюблена комбінація продюсера бельгійця Патріка Леву.

"Завжди переглядаю на Фейсбуці, в Ютубі відео митців і намагаюся знайти таланти, цікавинки, яких ми тут не бачили. Якось натрапив на відео Богдани Півненко, сконтактував із нею. Вона мала за тиждень виступати в Харкові. Я теж там був, тож прийшов подивитися і поговорити з нею", - говорить Патрік Леву, театральний продюсер.

"І він після концерту підійшов, сказав, шо він "в восторге" і запрошує мене до себе зіграти три концерти Чайковського - тобто три рази концерт Чайковського. Я спочатку подумала, ну напевно людина сказала.. Потім нє - пише мені, знайшов мене на Фейсбуку", - говорить Богдана Півненко, Народна артистка України.

Харків - улюблене місце для пошуку обдарувань у бельгійського продюсера. Він уже 5 років співпрацює з Харківським національним театром "Схід опера". Тож запросив у свою країну ще й балет, і хор. Каже, у Бельгії таких артистів не знайти.

"Кожен хорист має рівень європейського соліста. І це велика різниця між місцевим бельгійським хором і харківським. У вас необхідна повна музична освіта. Це не лише голос, але й інструменти", - говорить Патрік Леву, театральний продюсер.

Для українських артистів - це цікавий досвід. Три сцени балет, оркестр і хор окремо непроста комбінація,- кажуть харків'яни. Не кожна трупа погодилася б танцювати, не маючи змоги бачити команди диригента оркестру.

"Це мабуть якийсь ковток свіжого повітря, щось нове, тому що балетмейстер, який зробив цей проект - Йохан Нос. Він працює мабуть як європеєць, він завжди говорить "спасибо большое", завжди вибачається, якщо щось не так, і працювати дуже легко з ним", - говорить Антоніна Радієвська, художній керівник балетної трупи "Схід опера".

Це не лише досвід роботи у нових стилях, а й нагода побувати в мальовничих місцях.

"Нам говорили, что у нас будет открытая площадка, что мы едем танцевать в Аббатстве разрушеном. Но мы когда сюда приехали, мы попали как-будто бы в сказку. Я даже не могу передать словами, какие это эмоции - просто когда звучит музыка Карла Орфа, в сочетании с хором, с балетом и этими прекрасными руинами", - говорить Ірина Хандажевська, заслужена артистка України, провідна балерина "Схід Опера".

У захваті від перформансу під назвою "КармІна Бурана" була й публіка. Артистам аплодували стоячи.