У Черкасах Центр екстреної допомоги самотужки готує для себе персонал. Цього року Черкащина не увійшла до пілотного проекту з реформування "швидкої", а тому, поки що позбавлена можливості перенавчати фельдшерів на парамедиків.

Як у місті дають собі раду - знає Станіслав Кухарчук.

Колють, відкачують, реанімують. Навчальний центр черкаської обласної екстреної допомоги за останній місяць став схожий на величезну реанімацію. Щоправда "допомогу" тут надають манекенам. Місцевий заклад охорони здоров'я самостійно готує для себе спеціалістів. Наразі набрали 38 курсантів, здебільшого фельдшерів, які вже практикують, та є і студенти місцевої медакадемії. Яна одна з них. Дівчина завжди мріяла працювати на "швидкій", та без спеціальної підготовки туди не беруть.

"Тут відпрацьовуємо такі навички, які найбільше знадобляться у наступній подальшій роботі на швидкій", - говорить Яна Азарова, випускниця Черкаської медичної академії.

Майбутніх парамедиків вчать за новими протоколами надАння екстреної меддопомоги. Тутешні інстрУктори - сертифіковані медики "швидкої".

"Вчаться надавати допомогу на манекені, виводимо челюсть, раз, пройшов вдох? Да пройшов. Пройшов качають".

До таких заходів черкаська швидка допомога вдалася радше від безвиході,- пояснює інструктор Анатолій Безвугляк. До пілотного проекту реформування екстреної допомоги цього року долучилися тільки 5 областей і місто Київ - їхніх працівників перенавчають на парамедиків на базі Тернопільського університету.

"Наші працівники поки що туди не попадають в зв'язку з тим, що наша область не попала у пілотний проект", - говорить Анатолій Безвугляк, інструктор навчально-тренувального відділу Черкаського обласного центру екстренної допомоги.

"34 роки чоловік передозування наркотиками 10: 01прийняли".

А це вже на справжній виклик виїжджає бригада реанімації, де працюють інструктори навчального центру. За нормативами, "швидка" має прибути до хворого протягом 10 хвилин. Та пацієнт відмовляється від допомоги медиків. І карета терміново мчить на інший виклик - там підозра на серцевий напад.

Перед тим, як почати працювати, на черкаській станції необхідно пройти обов'язкове навчання. По суті тут усі вже сертифіковані парамедики, хоча реформа екстреної допомоги тільки набирає обертів. Однак фельдшер Дмитро зізнається: його знання стануть у пригоді тільки тоді, коли буде сучасне медичне облАднання. І воно вже почало з'являтися в каретах "швидкої".

"У нас з'явились нові апарати для штучної вентиляції легень, що можна використовувати якісно як дорослим, так і дітям, якщо раніше у нас був старий совєтский, то ми могли використовувати тільки для дорослих, а з цим апаратом ми можемо надавати допомогу і дітям", - говорить Дмитро Нехаєнко, Фельдшер Черкаської станції екстренної допомоги,8 років.

Щоправда бракує не лише обладнання, а й людей. Тільки на черкаській станції не вистачає 10 бригад, тому медикам доводиться іноді працювати понаднормово. Самі вони до цього ставляться з розумінням, адже їхню роботу замість них не виконає ніхто.