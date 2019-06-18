В Киеве девушке доставили еду с живыми червями (видео) [ Редактировать ]
В Киеве девушка заказала куриные ножки из KFC, который находится по адресу бульвар Леси Украины, 26. Об этом рассказала одна из пострадавших в Facebook.
Девушка заказала куриные ножки через службу доставки Glovo, но в еде девушка обнаружила червей. Пострадавшая потребовала от службы доставки чек. Однако 17 июня был выходной день, поэтому чек сотрудники Glovo отправили лишь на следующий день.
Ранее сообщалось, что курьер пытался доставить пиццу королеве Елизавете.
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