В Киеве девушка заказала куриные ножки из KFC, который находится по адресу бульвар Леси Украины, 26. Об этом рассказала одна из пострадавших в Facebook.

Девушка заказала куриные ножки через службу доставки Glovo, но в еде девушка обнаружила червей. Пострадавшая потребовала от службы доставки чек. Однако 17 июня был выходной день, поэтому чек сотрудники Glovo отправили лишь на следующий день.

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