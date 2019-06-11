В Великой Британии лондонская полиция задержала курьера по доставке пиццы у ворот Букингемского дворца. Мужчина утверждал, что доставлял заказ для королевы Елизаветы II.

Известно, что курьер привез четыре большие пиццы клиенту по имени Елизавета, который проживает в королевском дворце.

Вооруженные полицейские, которые дежурили возле дворца королевской семьи связались с сотрудниками дворца и уточнили, действительно ли королева Великобритании Елизавета ІІ заказывала пиццу.

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Немного позже выяснилось, что на самом деле, курьера просто разыграли мошенники.

Эту ситуацию прокомментировала представитель-компании производителя пиццы. Женщина пошутила, что всегда догадывались о тайной любви королевской семьи к их продукции.

Она подчеркнула, что охранники не пустили их сотрудника на территорию резиденции, однако пиццу они попробовали и высоко оценили.

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