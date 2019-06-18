Зеленский провел еще одну встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером.
"Для Франк-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также шла речь об освобождении задержанных украинских моряков.
Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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