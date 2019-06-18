В Берлине президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии. На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 000 000 000 евро, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 000 рабочих мест", - сообщил президент Немецко-украинского промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

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Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, потому что без этого невозможно развивать экономику Украины.

"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Владимир Зеленский.

По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание «электронной таможни» и борьба с контрабандой.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация Президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить ее дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, то прозрачной она будет", - отметил президент.

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Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.