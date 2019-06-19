Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, - про це йдеться в заяві на сайті відомства.

Кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби.

У заяві наголошено, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних Сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає півтора мільярда доларів.