Пентагон надасть Україні 250 мільйонів військової допомоги [ Редактировать ]
Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, - про це йдеться в заяві на сайті відомства.
Кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби.
У заяві наголошено, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних Сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає півтора мільярда доларів.
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