Євросоюз відклав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС. Попри те, що ці балканські країни виконали всі заявлені вимоги.

Рішення перенести перемовини на жовтень ухвалила Рада ЄС на міністерському рівні. Процес вступу до ЄС може тривати кілька років - і навіть тоді членство не гарантоване. Оскільки розширення ЄС підтримують далеко не всі країни-члени. Серед таких, зокрема, Франція та Нідерланди.