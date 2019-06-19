Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі. Ще шістьох армійців - поранено.

Попередньої доби ворог 11 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Об'єднаних сил. Із мінометів, гранатометів та кулеметів найманці обстрілювали позиції українських армійців на різних напрямках.

Найгарячіше було біля Авдіївки, Пісків та Троїцького. Наші підрозділи давали адекватну відсіч противнику. Розвідка уточнює їхні втрати.