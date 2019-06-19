Візит до Німеччини: Володимир Зеленський провів переговори з Ангелою Меркель [ Редактировать ]
Євросоюз - непохитний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму - у цьому президента України на зустрічі в Берліні запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Про візит Володимира Зеленського до Німеччини - розкаже Тетяна Логунова.
Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями.
Говорили понад годину. Набір тем традиційний - ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання Мінських домовленостей.
"Ми говорили про Мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині: доки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму - вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України", - зазначила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.
"Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоби від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті і він має бути пройдений до кінця", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
А от де згоди немає - так це в питанні будівництва газогону "Північний Потік-2". Хоча Меркель і обіцяє - Україна збереже роль транзитера газу.
"Не таємниця, що наші позиції стосовно проекту "Північний Потік-2" діаметрально відмінні. Водночас, ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання", - заявив Володимир Зеленський, президент України.
"Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу - для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це", - запевнила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.
Окрім Меркель - Зеленський провів переговори з ще президентом Німеччини і головою Бундестагу.
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