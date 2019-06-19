На севере Лондона жители заметили редкий вид лисы, сообщает The Metro.

Лиса-альбинос гуляла между автомобилями на автостоянке. Местный житель увидел, что был крайне удивлен, когда увидел животное и сначала подумал, что это собака.

"Я видел, как бегают несколько обычных лис, а потом увидел, как мне тогда показалось, собаку. Мне показалось забавным, что собака играла с какими-то лисами. Я был поражен", - сказал он.

Мужчина добавил, что встретить такое животное - большая редкость. Во всей Англии зарегистрировано лишь несколько подобных случаев.

Ранее сообщалось, что неуклюжий слоненок умилил сеть первыми шагами.