В Лондоне заметили редкий вид лисы [ Редактировать ]
На севере Лондона жители заметили редкий вид лисы, сообщает The Metro.
Лиса-альбинос гуляла между автомобилями на автостоянке. Местный житель увидел, что был крайне удивлен, когда увидел животное и сначала подумал, что это собака.
"Я видел, как бегают несколько обычных лис, а потом увидел, как мне тогда показалось, собаку. Мне показалось забавным, что собака играла с какими-то лисами. Я был поражен", - сказал он.
Мужчина добавил, что встретить такое животное - большая редкость. Во всей Англии зарегистрировано лишь несколько подобных случаев.
Ранее сообщалось, что неуклюжий слоненок умилил сеть первыми шагами.
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