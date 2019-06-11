У Лондоні на аукціоні піде з молотка волосся Людвіґа ван Бетховена [ Редактировать ]
Волосся Людвіґа ван Бетховена сьогодні піде з молотка на аукціоні в Лондоні. За лот планують виручити від 15 до 19 тисяч доларів. Це пасмо зберігав приятель композитора Антон Галм. Якось він попросив дістати локон генія у свого знайомого - помічника Бетховена.
Той пожартував і дав йому жмутик козлячої шерсті. Композитор обурився, коли дізнався про це, і власноруч відрізав пасмо для свого друга. Волосся Бетховена вже виставляли на торги 94 року.
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