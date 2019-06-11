Волосся Людвіґа ван Бетховена сьогодні піде з молотка на аукціоні в Лондоні. За лот планують виручити від 15 до 19 тисяч доларів. Це пасмо зберігав приятель композитора Антон Галм. Якось він попросив дістати локон генія у свого знайомого - помічника Бетховена.

Той пожартував і дав йому жмутик козлячої шерсті. Композитор обурився, коли дізнався про це, і власноруч відрізав пасмо для свого друга. Волосся Бетховена вже виставляли на торги 94 року.