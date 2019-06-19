Отравление детей в Луганской области: количество пострадавших возросло [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, стало известно о том, что количество пострадавших от отравившихся в Луганской области детей возросло до 22. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, пострадали пять взрослых.
"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области отравились и попали в инфекционное отделение 18 человек. Местная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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