В среду, 19 июня, стало известно о том, что количество пострадавших от отравившихся в Луганской области детей возросло до 22. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, пострадали пять взрослых.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области отравились и попали в инфекционное отделение 18 человек. Местная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.