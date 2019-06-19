В Луганской области отравились и попали в инфекционное отделение 18 человек. Местная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщает пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook, в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступила информация о том, что в инфекционное отделение областного лабораторного центра Минздрава госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации все госпитализированы связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

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Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не грозит.

Ранее мы писали о том, что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов. Также ранее сообщалось, что в черкасской школе отравились 75 детей.