В понедельник, 17 июня, полицейский мотоцикл из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает CNN.

Пострадавшая попала в больницу с травмами.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что Уильям и Кейт уже связались с женщиной. Они выразили свою обеспокоенность и сочувствие, а также пожелания скорейшего выздоровления. Они пообещали оставаться на связи на время всего восстановительного процесса.

Инцидент произошел, когда королевская чета ехала в Виндзор на церковную службу. После аварии женщину немедленно госпитализировали и уведомили ее родственников о происшествии.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети. Также недавно в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария. По дороге на свадьбу к знакомым погибла молодая девушка, авария произошла с участием автомобилей Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord и Hyundai ix35. Машины двигались в направлении выезда из Киева.