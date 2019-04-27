Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссору [ Редактировать ]
Принцы Гарри и Уильям держат ощутимую дистанцию, которая заметна невооруженным взглядом.
Как сообщает издание The Mirror, Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели.
Герцогиня Кембриджская уговорила Гарри и Меган пригласить герцога и герцогиню Кембриджских к себе в гости во Фрогмор-коттедж, который находится в десяти минутах езды от часовни Святого Георгия, где проходила пасхальная служба.
Кейт и Уильям воспользовались приглашением в тот же день, когда все прочие члены королевской семьи отправились из церкви в Виндзорский замок праздновать совпавший с Пасхой день рождения королевы Елизаветы. Меган, Гарри, Кейт и Уильям вместе выпили чаю и побеседовали.
К слову, усиленные слухи о напряженности в отношениях между братьями возникли очень давно. Неоднократно выдвигалась версия, что это - проделки Меган Маркл, которая пытается оградить принца Гарри от всего на свете.
Также одной из причин игнора со стороны Гарри было то, что его брат Уильям выражал обеспокоенность тем, как стремительно развивается его роман с Меган. Гарри подобное замечание принял в штыки, после чего решил держать дистанцию с родственником.
Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре внимания, а также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.
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