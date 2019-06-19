Алессандра Амбросио поразила фигурой в эффектном бикини [ Редактировать ]
Популярная бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками фото с отдыха. Манекенщица отправилась на греческий курорт, откуда регулярно делится с поклонниками яркими снимками.
Алессандра позирует на фоне завораживающих видов курорта в бикини, которое выгодно подчеркивает ее идеальное тело. "Я найду тебя в утреннем солнце", - написала манекенщица. Фанаты сразу же отреагировали на новую публикацию: "Самая лучшая!", "Королева", "Идеальная", "Потрясающая фигура".
Ранее сообщалось, что Анна Седокова, популярная певица, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", шокировала фанатов откровенным фото. Также недавно украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.
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