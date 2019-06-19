Нідерландські слідчі оголосили імена підозрюваних у справі Мн-17, "Боїнга", збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року. Серед них троє громадян Росії та один українець. Хто це і яким чином їх збираються притягти до відповідальності - далі в сюжеті.

Свій черговий звіт у справі збитого боїнга МН-17 міжнародна слідча група оголосила в прямому ефірі. Імена підозрюваних, їхні фото та історії міг почути кожен охочий. це не ті особи, які безпосередньо натискали на кнопку "Пуск", проте саме вони організували збиття пасажирського літака, - заявила слідча група.

"Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьох осіб, яким висунуть обвинувачення. Їх також оголосять у національний та міжнародний розшук. Тому ми оприлюднюємо їхні повні імена та показуємо фото. Це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський - організатори, Олег Пулатов та Леонід Харченко - пособники", - говорить Вувуд Полсон, голова поліції Нідерландів.

Перші троє - громадяни Росії та російські кадрові, останній - українець. Просити про їхню екстрадицію міжнародна слідча група не збирається, оскільки ні в Україні, ні в РФ законом це не передбачено. Проте слідчі сподіваються, що цих осіб українська та російська влада арештує та допитає. Генпрокурор України, який теж був присутній на прес-конференції, відразу погодився.

"Ми спробуємо заарештувати цю особу та зробимо для усе можливе. Якщо нам вдасться, ми організуємо разом з Нідерландами судовий процес згідно з нашим міжнародним договором між Україною та Нідерландами та введемо в дію рішення суду щодо цієї особи", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Суд над підозрюваними запланований на 9 березня наступного року, незалежно від того, з'являться підозрювані на лаві підсудних чи ні. Слідчі ще раз закликали Росію до співпраці. І зауважили - Москва досі не надала низки важливих даних.

"Росія відмовляється відповідати й на інші запитання. Наприклад, чи підозрюваний Дубінський працював на російський уряд у липні 2014? Це прості запитання. Ми просимо Російську Федерацію дати на них швидку відповідь", - говорить Фред Вестербеке, голова прокуратури Нідерландів.

Чи є сенс узагалі тоді проводити цей суд, якщо Росія може не видати підозрюваних - запитали журналісти. Нідерландські слідчі відповіли - встановити, хто стоїть за вбивством майже трьох сотень людей питання принципове. І зробити це слідча група пообіцяла родичам загиблих.

"Ми встановили, що Росія була причетна до збиття МН-17, бо надала комплекс бук, якою збили боїнг. І в нас є всі докази, щоб це підтвердити. Якщо подивитися назад, то ви побачите, що з першого ж дня - 17 липня - РФ не розкрила нічого щодо того, що сталось. І ляпас усім родичам загиблих", - говорить Фред Вестербеке, голова прокуратури Нідерландів.

Тим часом незалежні розслідувачі з групи Bellingcat оприлюднили свій доповнений перелік з іменами бойовиків, причетних до збиття "Боїнгу". Міжнародна слідча група теж підтвердила - названий перелік підозрюваних - не остаточний. Слідство триває. Відбуватиметься суд у Нідерландах, адже більшість пасажирів боїнгу були громадянами саме цієї країни.