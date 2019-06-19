В рамках действующего меморандума с МВФ цена на газ в течение следующего отопительного сезона должна вырасти до 12,3 тысяч гривен за тысячу кубометров, что приведёт к полной катастрофе в коммунальном секторе. Чтобы её избежать, вопрос цены газа должен быть решён уже летом, заявил народный депутат от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Постановление Кабмина от 15 ноября 2018 года предписывает поднять цену газа с 1 января 2020 года до 12,3 тысяч гривен за 1000 кубометров. И оно до сих пор не отменено. С тех пор мировые цены на газ снизились, но даже с учётом этого снижения установление паритетной цены для населения будет означать подорожание до 10 тысяч и соответственный рост цен на отопление. Для наших граждан и нынешние тарифы неподъемны, что подтверждается резким ростом задолженности за услуги ЖКХ. Новый рост цен приведёт к полной катастрофе коммунального сектора", – сказал Сергей Левочкин.

Народный депутат убежден, что ноябрьское постановление правительства должно быть отменено. А одновременно с этим необходимо провести пересмотр формулы, определяющей цену газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

"Необходимо отказаться от самого принципа паритета с ценой импортного газа и вернуться к схеме, существовавшей до 2015 года, когда газ внутренней добычи по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов направлялся на нужды населения. При таком подходе реально снижение тарифов почти в два раза", – объяснил он.

"Если же новое правительство уйдёт от политизации газового вопроса и сможет заключить прямой контракт с "Газпромом", то и цена импортного газа для Украины будет дешевле мировой. При таком подходе мы сможем обеспечить низкую цену на газ как для населения, так и для промышленности. В этой ситуации тарифы будут ниже, а зарплаты украинцев - выше, и угроза коммунальной катастрофы уйдёт навсегда", - подытожил Сергей Левочкин.