Нехватка кадров и огромная нагрузка: в АП обсудили судебную системы Украины [ Редактировать ]
19 июня состоялась встреча Руслана Рябошапко, заместителя главы Администрации Президента Украины, с Вадимом Бутенко - заместителем председателя Совета судей Украины. Во время нее были обозначены возможные направления реализации судебной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
"В частности, стороны обсудили роль судейского самоуправления в решении ключевых вопросов деятельности судебной ветви власти", - говорится в сообщении.
Кроме того, было акцентировано внимание и на нехватке судейских кадров, следствием которого стало чрезмерная нагрузка на судей и нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел. Это, в свою очередь, провоцирует нарушение прав граждан на обеспечение доступа к правосудию.
Раньше сообщалось о том, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии". А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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