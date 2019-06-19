Підприємство "Житомиртеплокомуненерго" - підраховує борги. Чому найбільший працедавець Житомирщини переживає важкі часи і що з цим робити - знає Юлія Жешко.

Нестача кваліфікованих кадрів, коштів для виплат заробітних плат і шалені тарифи, за якими не втигають найбільші підприємства країни. Зокрема, й "Житомиртеплокомуненерго". Саме туди із робочим візитом завітали представники "Опозиційної платформи - За життя".

"Хотелось бы имея ваш опыт знать - как можно вылезти из этого коллапса? Плюс, каждый квартал дорожает электроэнергия. Мы не успеваем за ней бежать", - говорить Дмитро Рогожин, директор КП "Житомиртеплокомуненерго".

Щоб політики і нова влада не спиралися лише на чутки, керівник підприємства зазначив - триматися на плаву довгий час допомагали інвестиції партнерів зі Швейцарії. Проте, навіть це не покриває заборгованостей, які зростають у геометричній прогресії.

"Ну хорошо, давайте тогда по порядку. Очень редко можно увидеть теплокомунэнерго, которое привлекает инвестиции со стороны", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Передусім, за словами Юрія Бойка, необхідно врегулювати ціноутворення тарифів на комунальні послуги. Адже штучне їх підвищення призводить до зростання боргів із боку споживачів, і, як наслідок, підприємства не можуть працювати. Окрім того, ціна на паливо безпосередньо впливає на вартість продуктів першої необхідності.

"Для промышленности это очень важно. Почему выросла стоимость хлеба на 20% за прошлый год? Потому что газ это и хлеб и сахар, и все продукты первой необходимости. Второе - это снижение стоимости электроэнергии. Мы сейчас затормозим открытие энергорынка. Потому что это снова повышение энергостоимости. И снизим стоимость электроэнергии примерно на 30%. За счет чего - за счет понижения искусственно завышенной стоимости угля", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Щоб не бути голослівними, на підприємстві запевнили - лише за останні пів року борги населення в регіоні зросли з п'ятдесяти до 70 мільйонів гривень. При цьому пять років тому - зоргованості не було взагалі. Та лише цифрами діалог між політикими й робітниками не завершився. Другий блок питань закони. Зокрема, щодо формування ринку електроенергетики. До якого "Житомиртеплокомуненерго" - поки що не готове.

"Это в основном по введению моратория на пеню штрафа. Это изменения в постановлении 217. Потому что с введением изменений в энергорынок - у нас нет источников ни для оплаты энергии, ни для оплаты розподілу"

В "Опозиційній платформі - За життя" запевняють, змінити ситуацію можна, і не лише на Житомирщині. Хоча на чинний склад парламентусподівань уже не покладають.

"Політичну команду, яка представлена і в м. Житомир і в області, і на загальнонаціональному рівні - команду очолює Ю. А. Бойко. І він є нашим кандиатом в прем'єри. Тому що парламентські вибори - не все. Будуть іще вибори прем'єра і складу Кабміну", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Адже від того, яким буде наступний склад парламенту і Кабінету міністрів залежатимуть не тільки комунальні тарифи, а й подальша доля найбільших підприємств країни. А отже - і розвиток економіки та якість життя.

"Это было ясно давно. Все наши усилия направлены на то чтобы снизить эти тарифы. Что мы собственно говоря и сделали, когда предложили перейти на прямые контракты с РФ. Чтобы снизить стоимость газа и соответственно все коммтарифы. Но вторая сторона - это тарифы и стоимость энэргоносителей предприятий которые обеспечивают коммуслуги. Вот для Водоканала - это критически важно. Для Теплокомунэнэрго - критически важна стоимость газа, которая потом перетекает в тарифы", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

Тож, в "Опозиційній платформі - За життя" наголошують: у вирішенні проблем цього та багатьох інших комунальних підприємств мають бути зацікавлені всі. Передусім - парламентарії.

"Вторая сторона, за что мы боремся - это снижение цен на энергоносители для компредприятий, которые потом, если мы это сделаем, а мы это сделаем - у нас стоимость газа будет 3800 грн. А сегодня это 8000. И как минимум на 30% снизим электроэнергию. За счет наведения порядка в угольной отрасли. Так вот, сразу получится, что десятки тысяч людей на предприятиях получат повышения зарплат. Это будет правильно, потому что сейчас они уезжают из страны", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".