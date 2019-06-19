Одіозний фаворит. Велика Британія визначається з кандидатами на посаду голови уряду. Колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон, упевнено лідирує в цій боротьбі. За перебігом прем'єрських перегонів стежить Ірина Іванова.

Відрив від найближчого конкурента - велечезний. За результатами другого туру голосування, який напередодні відбувся в парламенті, Борис Джонсон випередив Джеремі Ганта, нинішнього міністра закордонних справ, на 80 голосів. У перегонах, зі значним відривом, беруть участь ще троє: міністри Майкл Ґоув, Рорі Стюарт і Саджид Джавід.

Сьогодні й завтра парламент відсіюватиме найслабших претендентів. Аж доки не залишаться двоє. Після цього розпочнеться повноцінна передвиборча кампанія. Переможця обиратиме вся країна, точніше - усі члени Консервативної партії в Королівстві.

Лідер партії торі й стане наступним прем'єром. Боротьба за головну посаду в уряді триває. Кандидати виступають на теледебатах. Основна тема дискусії - "Брекзит". Усі претенденти згодні: вихід з Євросоюзу без угоди - не вихід для Великої Британії. Тут навіть категоричний Борис Джонсон пом'якшив свою позицію.

"З огляду на те, що парламент не підтримує вихід без угоди, як ви збираєтеся провести Брекзит? А це те, що вам таки доведеться зробити", - говорить Рорі Стюарт, міністр міжнародного розвитку.

"Жоден з нас не хоче виходити з ЄС без угоди. Нам не потрібен некерований Брекзит. Однак важливо підготуватися й до такого сценарію. Це було б відповідально", - говорить Борис Джонсон, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

"Усі кандидати сподіваються, що їм вдасться передомовитися з Євросоюзом. Та ось як коротко прокоментував цей намір міністр закордонних справ Люксембургу".

"Коли кандидати заявляють, що зможуть переукласти угоду, вони кажуть правду чи помиляються? - Помиляються".

Саме через неспроможність догодити всім сторонам - нинішній прем'єр-міністр Тереза Мей іде з посади. Її угода з Брюсселем тричі провалилася в парламенті. Як і пропозиція провести Брекзит без домовленості. З такого кризового старту й починатиме свою роботу переможець нинішніх перегонів.