Припинити брехати про причини катастрофи рейсу Мн-17 закликав Росію спеціальний представник Держдепу США по Україні. Свій заклик Курт Волкер оприлюднив у Твіттері, додавши вимогу - гарантувати видачу міжнародному суду усіх причетних до збиття пасажирського літака.

Після оприлюднення напередодні висновків міжнародної Спільної слідчої групи з подібними заявами виступили уряди США, Великої Британії та Канади.

Усі вони закликали Москву співпрацювати зі слідством, та сприяти у покаранні винних. У Росії, ясна річ, причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати.