Чемпіонат світу з футболу 2022 року може відбутися не в Катарі, як це було визначено раніше. За даними видання "Tntsports", ФІФА вирішила перенести місце змагань та наразі провадить таємні зустрічі, аби визначити іншу країну-господаря чемпіоната.

Мовляв, на такий крок пішли через корупційний скандал щодо підкупу футбольних чиновників. Два дні тому з цього приводу вже допитали екс-президента УЄФА Мішеля Платіні.

Окрім Катару, на право приймати Мундіаль-2022 претендували США, Південна Корея, Японія та Австралія.