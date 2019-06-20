ФІФА може залишити Катар без Чемпіонату світу [ Редактировать ]
Чемпіонат світу з футболу 2022 року може відбутися не в Катарі, як це було визначено раніше. За даними видання "Tntsports", ФІФА вирішила перенести місце змагань та наразі провадить таємні зустрічі, аби визначити іншу країну-господаря чемпіоната.
Мовляв, на такий крок пішли через корупційний скандал щодо підкупу футбольних чиновників. Два дні тому з цього приводу вже допитали екс-президента УЄФА Мішеля Платіні.
Окрім Катару, на право приймати Мундіаль-2022 претендували США, Південна Корея, Японія та Австралія.
по теме
Мішеля Платіні звільнили з-під варти
Колишнього президента УЄФА вважають причетним до масштабного корупційного скандалу
Дарио Срна стал тренером "Шахтера"
Дарио Срна, бывший капитан "Шахтера" вернулся в команду
По стопам Ракицкого: еще один защитник "Шахтера" перешел в российский клуб
Футболист провел в структуре клуба 18 лет
"Шахтер" назвал лучшего игрока сезона
Донецкий "Шахтер" определился с лучшим футболистом по итогам сезона 2019/20
"Эвертон" покупает нового футболиста за 25 млн евро
"Эвертон" согласовал с "Барселоной" трансфер полузащитника