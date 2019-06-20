Польща хоче з'єднати газотранспортну систему з українською [ Редактировать ]
Польща пропонує з'єднати свою газотранспортну систему з українською. У Варшаві заявили про готовність запустити газогін, що з'єднає ГТС двох країн у Германовичі - населеному пункті на території Польщі, поблизу кордону з Україною.
Пропускна здатність такої труби становитиме два мільярди кубометрів на рік. У польському уряді кажуть, що тепер чекають відповіді української сторони.
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