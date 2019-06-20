Тотальна приватизація та повна зміна трудового законодавства. Президент України Володимир Зеленський запланував масштабну реформу українського бізнесу.

Сьогодні глава держави спілкувався з підприємціями. На які теми - знає Даніїл Снісар.

На неформальну розмову з Президентом з"їхалися сьогодні півтисячі підприємців та представників бізнес-асоціацій. Поговорити про наболіле, та запропонувати своє бачення розвитку українського бізнес-середовища.

Розпочав глава держави із заяви командою Президента здійснена повна інвентарізація указів минулої влади, які у будь-який спосіб торкаються підприємництва. Більшу частину з них визнали такими, що чинили тиск і мали негативний вплив на розвиток бізнесу. Зеленський скасував 167 таких указів.

"Це укази, які втручаються в економіку і сьогодні вони скасовані. Мова про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмежування для встановлювання нотаріусами рівня цін на свої послуги", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Представники бізнесу говорили про відтік кадрів. І способи, якими його можливо зупинити.

"Ми зробимо так, щоби люди не їхали з України. Але нам потрібна допомога в сучасному трудовому законодавстві. Щоб ми цей крововідтік зупинили", - говорить В'ячеслав Климов, голова Спілки українських підприємців.

Президент запевнив - спеціалісти вже працюють над створенням нового Трудового законодавства.

"Україні необхідно позбутися нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалося для планової економіки, заборони для дорослої людини вільно розпоряджатися своїм майном", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Також Зеленський виступив за проведення масштабної приватизації та пообіцяв створити нову структуру, щоби позбавити СБУ впливу на підприємців. Глава держави також закликав бізнес-спільноту до інвестування у відновлення Донбасу.

"Треба наочно продемунструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово-окупованих територіях - переваги життя у єдиній, вільній, та незалежній Україні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Крім того, глава держави анонсував податкову амністію на пільгових умовах.