Німецьким політикам погрожують убивством. Листи з попередженнями отримали мери кількох міст. Поліція пов'язує це з їхньою політичною позицією - вони підтримують міграційну політику Ангели Меркель. Продовжить Тетяна Логунова.

Погрози отримали мери Кельна і Альтена. Вони обидва підтримують міграційну політику Ангели Меркель. І обидва вже зазнавали атак через свою позицію. На очільницю Кельна Генріетте Рекер чотири роки тому напав озброєний ножем чоловік, член право-екcтремістського угруповання. Вона пережила складну операцію і кілька днів провела у штучній комі. Бургомістр Альтени Андреас Гольштайн теж зазнав ножових поранень два роки тому. Його атакував чоловік, невдоволений тим, що місто прийняло кілька сотень біженців.

Інформацію про надходження погроз підтвердила німецька поліція. Деталей силовики намагаються уникати, але відомо, що політикам погрожують вбивством. Розслідуванням цієї справи займаюються берлінські слідчі.

Показово, що Рекер і Гольштайн отримали погрози через кілька тижнів після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Чоловіка застрелили на початку червня на терасі власного будинку у передмісті Касселя. Кілька днів тому поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину. Ним вявивився член ультраправих угруповань, який багато років перебував під наглядом спецслужб. У 90-х за допомогою саморобного вибухового пристрою він намагався підірвати центр прийому біженців.

"Наявна інформація дозволяє припустити, що злочинець належав до правоекстремістського руху і керувався ідеологічними мотивами. Ми поки не знаємо, чи діяв він самостійно чи у нього були спільники", - говорить Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Сам підозрюваний наразі перебуваєу ізоляторі тимчасового утримання. На допитах він мовчить.